La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Priva di ali' è 'Aptera'.

SOLUZIONE: APTERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Priva di ali" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Priva di ali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Aptera? Il termine indica qualcosa o qualcuno che non possiede ali, rendendo impossibile il volo. Questa caratteristica può essere riscontrata in alcuni insetti, come le pulci, o anche in organismi che hanno sviluppato altre modalità di movimento. La mancanza di ali influisce sulla loro capacità di spostarsi e di colonizzare nuovi ambienti. La condizione di essere senza ali rappresenta un adattamento evolutivo che determina le loro caratteristiche distintive.

Priva di ali nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Aptera

Questa pagina è dedicata alla definizione "Priva di ali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Priva di ali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Aptera:

A Ancona P Padova T Torino E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Priva di ali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

