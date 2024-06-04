Prendere come figlio nei cruciverba: la soluzione è Adottare
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prendere come figlio' è 'Adottare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ADOTTARE
Curiosità e Significato di Adottare
Vuoi sapere di più su Adottare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Adottare.
Come si scrive la soluzione Adottare
Hai trovato la definizione "Prendere come figlio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 8 lettere della soluzione Adottare:
