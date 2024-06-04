Prendere come figlio nei cruciverba: la soluzione è Adottare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prendere come figlio' è 'Adottare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADOTTARE

Curiosità e Significato di Adottare

Vuoi sapere di più su Adottare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Adottare.

Soluzione Prendere come figlio - Adottare

Come si scrive la soluzione Adottare

Hai trovato la definizione "Prendere come figlio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Adottare:
A Ancona
D Domodossola
O Otranto
T Torino
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

