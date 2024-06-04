Pilota da casi d emergenza

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Pilota da casi d emergenza' è 'Elicotterista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELICOTTERISTA

Perchè la soluzione è Elicotterista? Un pilota da casi d emergenza è colui che affronta situazioni impreviste in volo, gestendo rischi e decisioni rapide. L’elicotterista, con esperienza e sangue freddo, si impegna a garantire la sicurezza di tutti a bordo, anche nelle circostanze più complicate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pilota da casi d emergenza
  • Risposta: ELICOTTERISTA
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Schema utile: E____________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A
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Pilota da casi d emergenza nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Elicotterista

In presenza della definizione "Pilota da casi d emergenza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Elicotterista'.

Le 13 lettere della soluzione

E Empoli
L Livorno
I Imola
C Como
O Otranto
T Torino
T Torino
E Empoli
R Roma
I Imola
S Savona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Elicotterista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pilota da casi d emergenza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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