Pilota da casi d emergenza

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Pilota da casi d emergenza' è 'Elicotterista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELICOTTERISTA

Perchè la soluzione è Elicotterista? Un pilota da casi d emergenza è colui che affronta situazioni impreviste in volo, gestendo rischi e decisioni rapide. L’elicotterista, con esperienza e sangue freddo, si impegna a garantire la sicurezza di tutti a bordo, anche nelle circostanze più complicate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Pilota da casi d emergenza

Pilota da casi d emergenza Risposta: ELICOTTERISTA

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: E____________

E____________ Inizia con: E

E Finisce con: A

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Pilota da casi d emergenza nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Elicotterista

In presenza della definizione "Pilota da casi d emergenza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Elicotterista'.

Le 13 lettere della soluzione

E Empoli L Livorno I Imola C Como O Otranto T Torino T Torino E Empoli R Roma I Imola S Savona T Torino A Ancona

La soluzione 'Elicotterista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pilota da casi d emergenza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.