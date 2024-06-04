Ortaggio da bagna cauda

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ortaggio da bagna cauda' è 'Cardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDO

Perché la soluzione è Cardo? Il cardo è un ortaggio tipico della cucina italiana, particolarmente apprezzato nella preparazione della bagna cauda, una salsa calda originaria del Piemonte. Questo ortaggio si presenta con foglie larghe e una particolare cimatura, dal sapore leggermente amarognolo che si addolcisce durante la cottura. Il cardo viene tradizionalmente lessato o stufato e poi immerso nella salsa calda, creando un abbinamento armonioso tra il suo gusto e la cremosità della bagna cauda.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ortaggio da bagna cauda". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Ortaggio da bagna cauda nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cardo

Se la definizione "Ortaggio da bagna cauda" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ortaggio da bagna cauda" conferma che la soluzione 'Cardo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cardo

C Como A Ancona R Roma D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ortaggio da bagna cauda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cardo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piace agli asiniSpinoso ortaggio che assomiglia al carciofoÈ simile al carciofoAbbonda nella bagna caudaClassici ortaggi per la bagna caudaUn importante ingrediente della bagna caudaOrtaggi che non possono mancare nella bagna caudaI pesciolini per la bagna cauda