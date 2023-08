Un importante ingrediente della bagna cauda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un importante ingrediente della bagna cauda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCIUGA

Significato/Curiosita : Un importante ingrediente della bagna cauda

La sua più alta espressione nella bagna càuda, piatto "povero" che affonda le sue origini nel medioevo. gl'ingredienti sono: acciughe sotto sale, burro... O contengono il titolo. acciuga cilena (engraulis ringens) – pesce marino diffuso sulle coste pacifiche del sudamerica acciuga europea (engraulis encrasicolus)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un importante ingrediente della bagna cauda : importante; ingrediente; della; bagna; cauda; importante gara sciistica di fondo italiana; Un importante centro economico della Cisgiordania; importante Casa automobilistica coreana; importante arteria; importante porto pakistano sul Mar Arabico; Un ingrediente della caprese; ingrediente da insetticidi; ingrediente da birra; Un ingrediente della salsa rosa; L ingrediente principale del pesto alla genovese; Supporters della squadra con la lupa come simbolo; Il dolce protagonista della festa di Borbona; Band della hit Cleptomania del 2005; Il terzo fiume per lunghezza della Sardegna; Sono della sposa in un film con Rose Byrne; Inzuppate bagna te; bagna Pisa; Il fenomeno che causa lo slittamento di un auto sull asfalto bagna to; bagna quattro regioni; Sostanze che aumentano il potere bagna nte dell acqua; Classici ortaggi per la bagna cauda ; Ingrediente per la bagna càuda; Sono ghiotti di bagnacauda e di fonduta; Ortaggi per la bagna cauda ; Uno dei suoi piatti tipici è la bagna cauda ;

Cerca altre Definizioni