La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non santificano il Natale' è 'Atei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATEI

Non fermarti alla soluzione! Conosci Atei più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Atei.

Perché la soluzione è Atei? Il termine atei si riferisce a coloro che non credono in divinità o religioni, spesso considerando il Natale come una festività più commerciale che spirituale. Non santificano il Natale nel senso che non attribuiscono un valore religioso alla celebrazione, vedendola come un momento di aggregazione umana piuttosto che di fede. È un modo per descrivere chi vive questa festa senza connotazioni religiose.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I non credentiPrivi di un credoVanno in chiesa solo per i quadriLa città natale di DallaLo si ricostruisce a NataleIl Paese natale di Jim Carrey

