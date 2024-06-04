Magnanimo munifico

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Magnanimo munifico' è 'Generoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENEROSO

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Perché la soluzione è Generoso? Una persona magnanima e munifica si distingue per la sua grande bontà d'animo e disponibilità nel donare senza aspettarsi nulla in cambio. La sua generosità si manifesta non solo attraverso doni materiali, ma anche con gesti di solidarietà e attenzione verso gli altri. È qualcuno che si preoccupa sinceramente del benessere degli altri, dimostrando un cuore aperto e una volontà di aiutare sempre. La sua natura è fatta di altruismo e compassione.

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Magnanimo munifico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Generoso

La definizione "Magnanimo munifico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Generoso'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Magnanimo munifico

Magnanimo munifico Risposta: GENEROSO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: G_______

G_______ Inizia con: G

G Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

G Genova E Empoli N Napoli E Empoli R Roma O Otranto S Savona O Otranto

La soluzione 'Generoso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Magnanimo munifico". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.