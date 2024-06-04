Magnanimo munifico
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SOLUZIONE: GENEROSO
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Perché la soluzione è Generoso? Una persona magnanima e munifica si distingue per la sua grande bontà d'animo e disponibilità nel donare senza aspettarsi nulla in cambio. La sua generosità si manifesta non solo attraverso doni materiali, ma anche con gesti di solidarietà e attenzione verso gli altri. È qualcuno che si preoccupa sinceramente del benessere degli altri, dimostrando un cuore aperto e una volontà di aiutare sempre. La sua natura è fatta di altruismo e compassione.
Magnanimo munifico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Generoso
La definizione "Magnanimo munifico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Generoso'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Magnanimo munifico
- Risposta: GENEROSO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: G_______
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Generoso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Magnanimo munifico". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tutt altro che magnanimo In modo magnanimo Munifico ospite Un munifico ospite Munifico protettore di artisti
Altre definizioni collegate
Con magnanimo: Un gesto magnanimo
Con munifico: Atto munifico