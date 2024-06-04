Magnanimo munifico

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Magnanimo munifico' è 'Generoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENEROSO

Vuoi approfondire la risposta Generoso? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Generoso? Una persona magnanima e munifica si distingue per la sua grande bontà d'animo e disponibilità nel donare senza aspettarsi nulla in cambio. La sua generosità si manifesta non solo attraverso doni materiali, ma anche con gesti di solidarietà e attenzione verso gli altri. È qualcuno che si preoccupa sinceramente del benessere degli altri, dimostrando un cuore aperto e una volontà di aiutare sempre. La sua natura è fatta di altruismo e compassione.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Generoso'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Magnanimo munifico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Generoso

La definizione "Magnanimo munifico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Generoso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Magnanimo munifico
  • Risposta: GENEROSO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: G_______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

G Genova
E Empoli
N Napoli
E Empoli
R Roma
O Otranto
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Generoso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Magnanimo munifico". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tutt altro che magnanimo In modo magnanimo Munifico ospite Un munifico ospite Munifico protettore di artisti 

Altre definizioni collegate

Con magnanimo: Un gesto magnanimo 

Con munifico: Atto munifico 