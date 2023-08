Tutt altro che magnanimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che magnanimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INGENEROSO

Significato/Curiosità : Tutt altro che magnanimo

Un individuo tutt'altro che magnanimo o ingeneroso mostra un comportamento egoistico e privo di compassione verso gli altri. Questa persona dimostra scarsa generosità, rifiutandosi di aiutare o supportare gli altri quando ne hanno bisogno. Il suo atteggiamento può essere dominato dall'avidità, dall'egoismo e dalla mancanza di empatia verso il benessere altrui. Questa mancanza di generosità e bontà d'animo può creare un'aura negativa attorno a questa persona, isolandola dagli altri e rendendola incapace di comprendere il valore della gentilezza e dell'altruismo. In un mondo che ha bisogno di comprensione e solidarietà, il suo comportamento risulta estremamente limitante e disprezzabile.

