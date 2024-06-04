Inviate col vettore nei cruciverba: la soluzione è Trasportate

Sara Verdi | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Inviate col vettore' è 'Trasportate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRASPORTATE

Curiosità e Significato di Trasportate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Trasportate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Veniva punita anche col rogoSi chiede col comeDivertiva col mutoCol rouge al casinoLe abitanti della città col Ponte di Porta Napoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Inviate col vettore - Trasportate

Come si scrive la soluzione Trasportate

Se "Inviate col vettore" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 11 lettere della soluzione Trasportate:
T Torino
R Roma
A Ancona
S Savona
P Padova
O Otranto
R Roma
T Torino
A Ancona
T Torino
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L S R T O I O

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.