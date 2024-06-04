Erano i chilometri russi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Erano i chilometri russi' è 'Verste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VERSTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Erano i chilometri russi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erano i chilometri russi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Verste? Il termine si riferisce a un'unità di misura usata in passato per indicare i chilometri percorsi in Russia. Viene spesso associato a viaggi lunghi e a spostamenti attraverso vaste distese. Questa misura riflette la vastità del territorio e la distanza coperta durante un viaggio. La parola richiama un metodo di calcolo utilizzato in epoca precedente, legato alle tradizioni di misurazione del tempo e dello spazio.

Quando la definizione "Erano i chilometri russi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erano i chilometri russi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Verste:

V Venezia E Empoli R Roma S Savona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erano i chilometri russi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

