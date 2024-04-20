Erano i km dei Russi nei cruciverba: la soluzione è Verste

Sara Verdi | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Erano i km dei Russi' è 'Verste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERSTE

Curiosità e Significato di Verste

La parola Verste è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Verste.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Erano russi nella compagnia di Sergej DjagilevCosì erano detti i comunisti russiErano i chilometri russiErano monarchici russiVelivoli che decollano dagli aeroporti militari russi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Erano i km dei Russi - Verste

Come si scrive la soluzione Verste

Non riesci a risolvere la definizione "Erano i km dei Russi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 6 lettere della soluzione Verste:
V Venezia
E Empoli
R Roma
S Savona
T Torino
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S U I I D C

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.