Una contesa fra più persone

: Zuffa è una società a responsabilità limitata (LLC) statunitense di promozione sportiva specializzata negli sport da combattimento, in particolare le arti marziali miste. Fondata nel gennaio 2001 dai fratelli italoamericani Frank Fertitta III e Lorenzo Fertitta, già proprietari della compagnia d'intrattenimento ludico Station Casinos, la società nasce come holding per promozioni sportive relative alle arti marziali miste e in particolare la UFC, acquistata precedentemente dai Fertitta.

Italiano: Sostantivo: zuffa f sing (pl.: zuffe) . (militare) mischia tra milizie avverse. (figurativo), (raro) polemica feroce, accanita, discussione violenta. Sillabazione: zùf | fa. Pronuncia: IPA: /'tsufa/, /'dzufa/ . Etimologia / Derivazione: dal longobardo zupfa ‘ciuffo’, propriamente ‘il tirarsi per il ciuffo’; cfr. il tedesco Zopf ‘treccia, codino (di capelli)’. . Sinonimi: lotta, scontro, battaglia, combattimento, mischia, scaramuccia.