Le ventiquattr ore nelle quali tutto ci è andato storto
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Le ventiquattr ore nelle quali tutto ci è andato storto' è 'Giornataccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GIORNATACCIA
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Perché la soluzione è Giornataccia? Una giornata in cui tutto sembra andare storto può sembrare interminabile, con piccoli contrattempi che si accumulano senza sosta. Le cose si complicano, e anche le situazioni più semplici diventano una sfida. Alla fine, si desidera solo che finisca presto e si possa dimenticare tutto. È difficile mantenere la calma quando le cose non vanno come previsto. La GIORNATACCIA si conclude, lasciando un senso di sollievo.
Le ventiquattr ore nelle quali tutto ci è andato storto nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Giornataccia
In presenza della definizione "Le ventiquattr ore nelle quali tutto ci è andato storto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giornataccia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le ventiquattr ore nelle quali tutto ci è andato storto
- Risposta: GIORNATACCIA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: G___________
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Giornataccia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le ventiquattr ore nelle quali tutto ci è andato storto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Con ventiquattr: Ventiquattr ore in cui tutto va male
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Con tutto: Secondo un popolare proverbio tutto il mondo lo è