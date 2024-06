Lo sono i calciatori scorretti

: Nel 2008 il tabloid britannico The Sun lo ha posizionato al primo posto nella classifica dei calciatori più fallosi di sempre. . Graeme James Souness (Edimburgo, 6 maggio 1953) è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo centrocampista. Il suo soprannome sui campi da gioco era Charlie Champagne.

Italiano: Avverbio: fallosamente . in modo falloso. Sillabazione: fal | lo | sa | mén | te. Etimologia / Derivazione: composto dall'aggettivo falloso e dal suffisso -mente .