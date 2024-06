Seduti in Umbria

: Assisi (AFI: /as'sizi/, Ascesi /a':si/ in dialetto assisano) è un comune italiano di 27 443 abitanti della provincia di Perugia in Umbria. . È nota per essere la città in cui vissero e morirono san Francesco, patrono d'Italia, e santa Chiara.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: assisi f pl . . plurale di assiso. Voce verbale: assisi . participio passato plurale di assidere, assidersi. Sillabazione: as | sì | si. Pronuncia: IPA: /as'sizi/ . Etimologia / Derivazione: vedi assiso .