Le reti dei ragni

: TELE+ è stata una piattaforma televisiva a pagamento per la televisione analogica terrestre fornita da Telepiù S. È stata la prima piattaforma televisiva a pagamento e, più in generale, la prima offerta di pay TV in Italia. A. . e destinata al mercato televisivo italiano. p.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: tele f pl . plurale di tela. Sillabazione: té | le. Etimologia / Derivazione: vedi tela . Citazione: Sinonimi: sipari. (senso figurato) trame. Parole derivate: imbrattatele.