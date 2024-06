Precise prive di errori

: Con il termine scienza esatta si possono intendere generalmente due definizioni diverse: una scienza che può rispondere a qualsiasi domanda nel proprio ambito con rigore e risultati esatti, misurabili, riproducibili ed esprimibili in modo analitico ed oggettivo. una scienza che, per il suo rigore metodologico (metodo scientifico), è in grado di produrre risultati e predizioni con un'accurata espressione quantitativa, detta anche scienza dura.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: esatte f plur . femminile plurale di esatto. Voce verbale: esatte . participio passato femminile plurale di esigere. Sillabazione: e | sàt | te . Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi esatto. (voce verbale) vedi esigere. Proverbi e modi di dire: scienze esatte.