Ogni tanto c è chi li avvista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni tanto c è chi li avvista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UFO

Significato/Curiosità : Ogni tanto e è chi li avvista

Gli UFO, acronimo di "Unidentified Flying Objects", sono oggetti volanti non identificati, che suscitano interesse e mistero tra le persone. Ogni tanto, qualcuno afferma di avvistarne uno nel cielo, descrivendo luci brillanti o oggetti insoliti di forma e comportamento strani. Questi presunti avvistamenti alimentano dibattiti sulla possibilità di vita extraterrestre e sull'esistenza di visite da parte di civiltà aliene. Tuttavia, la maggior parte degli UFO avvistati può essere spiegata come fenomeni naturali, aerei, o effetti ottici. Nonostante ciò, il fascino e la curiosità verso l'ignoto mantengono l'interesse per gli UFO nell'immaginario collettivo.

Altre risposte alla domanda : Ogni tanto c è chi li avvista : ogni; tanto; avvista; ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; Negato per ogni lavoro; Lo è ogni promessa; È un diritto di ogni popolo; Vedono in ogni donna una rivale; tanto fa quanto do; Lo è tanto un italiano quanto uno spagnolo; Come un momento cruciale e tanto atteso; tanto gentil e tanto pare scrisse Dante; Si può toccarlo soltanto con un dito; A volte qualcuno li avvista ; C è qualcuno che li avvista ; Ogni tanto qualcuno li avvista ; avvista re, intravedere; Si avvista dall alto mare;

Cerca altre Definizioni