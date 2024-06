Le native di Orano

: L'Algeria (AFI: /ale'ria/; in arabo , al-Jazair; in berbero: , Dzayer), ufficialmente Repubblica Democratica Popolare di Algeria, è uno Stato dell'Africa del nord, appartenente al Maghreb, in gran parte occupato dal deserto del Sahara. La capitale, Algeri, è eccentrica rispetto alla totalità del territorio e si situa all'estremo nord. Il suo nome identifica anche quello dell'intero paese.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: algerine f pl . . femminile plurale di algerino. Sostantivo, forma flessa: algerine f pl . . femminile plurale di algerino. Sillabazione: al | ge | rí | ne. Etimologia / Derivazione: vedi algerino .