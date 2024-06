La maggior attrattiva di Pisa

: ) sia di prestigio (casatorre, torre gentilizia, ecc. La torre è un edificio nel quale l'altezza risulta decisamente maggiore rispetto alla base. Nella storia dell'architettura le torri hanno avuto in tutto il mondo un particolare rilievo, come elementi sia funzionali (di vedetta o di avvistamento, campanili, minareti, torri dell'orologio, torri del vento, ecc. ), spesso fondendo in un unico elemento due o più caratteristiche di fruizione.

Italiano: Sostantivo: torre ( approfondimento) f sing (pl.: torri) . (architettura) costruzione edilizia alta e stretta ad uso difensivo, abitativo, commerciale o architettonico. (scacchi) pezzo degli scacchi che può muoversi verticalmente od orizzontalmente. (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta una costruzione a pianta circolare (la pianta quadrata deve essere blasonata), abitualmente di almeno due piani e merlata, alla guelfa o alla ghibellina, di tre pezzi (il numero diverso va blasonato).