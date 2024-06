Un film di breve durata

: Un cortometraggio (o anche corto metraggio, corto o short) è un film di vario genere di breve durata. .

Italiano: Sostantivo: cortometraggio ( approfondimento) m sing (pl.: cortometraggi) . (cinematografia) film di breve durata, in genere non superiore ai 30 minuti, di carattere solitamente documentaristico, pubblicitario o educativo. Sillabazione: cor | to | me | tràg | gio. Pronuncia: IPA: /kortome'traddo/ . Etimologia / Derivazione: composto da corto e da metraggio . Sinonimi: documentario, filmino.