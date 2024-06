A un estremità della galleria del San Gottardo

: Airolo (in tedesco Eriels, desueto, in romancio Iriel, desueto, in dialetto ticinese Airö) è un comune svizzero di 1 576 abitanti del Canton Ticino, nel distretto di Leventina, parte della Regione Tre Valli. .

Italiano: Nome proprio: Airolo . (toponimo) città del Canton Ticino. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .