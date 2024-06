Si conta in anni

: C. L'Età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica, il periodo caratterizzato dall'utilizzo sistematico ed esteso della metallurgia del bronzo che, per quanto riguarda l'Europa, si estende dal 3400 a. al 1100 a. Tale utilizzo potrebbe essere basato sulla fusione locale di rame e stagno estratti dai minerali oppure, come nel caso della Scandinavia, dal commercio del bronzo dalle aree di estrazione e/o produzione verso altre zone. circa. C.

Italiano: Sostantivo: età ( approfondimento), f inv . numero di anni di vita quello uomo ha un' età di circa quaranta anni.. (antropologia) (biologia) ognuno dei periodi formanti la vita umana, a cui corrispondono specifiche mutazioni biologiche il rischi o di infarto aumenta con l'età. età adulta, tra i venti e i sessant'anni, in cui si raggiunge il pieno sviluppo psicofisico. mezza età, tra i quaranta e i sessant'anni, caratterizzata dal graduale passaggio fisico e mentale dai postumi della tarda adolescenza all'inizio della vecchiaia.