Un burrone del quale non si vede il fondo

Italiano: Sostantivo: abisso ( approfondimento) m sing (pl.: abissi) . (geografia) sito profondissimo, baratro, precipizio, voragine. (per estensione) differenza enorme, soprattutto in ambito morale tra noi c’è un abisso.. (senso figurato) rovina, perdizione, essere in una situazione molto precaria e rischiosa camminare sull’orlo dell’abisso.. (geologia) profonda cavità scavata dall'acqua nelle rocce calcaree; le zone più profonde delle fosse oceaniche abisso marino.