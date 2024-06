Alimentata da corrente

: Pubblicato in occasione del Record Store Day 2012 in formato Vinile 10 pollici doppio lato A (insieme al singolo precedente, La mia valigia) il 17 aprile 2012, mentre entra in rotazione radiofonica dal 30 marzo. Elettrica è il terzo singolo estratto dall'album Grande nazione dei Litfiba. Il 19 aprile 2012 viene pubblicato il videoclip della canzone, diretto da Antonio Meucci, girato interamente a Firenze con protagonisti i membri della band e la giovane attrice Angela Pepi.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: elettrica f sing . femminile singolare di elettrico il Taser produce una scarica elettrica ad alta tensione e basso amperaggio. l'elettrocardiogramma capta la corrente elettrica che percorre il cuore. la informiamo che dal primo aprile, la fornitura di energia elettrica nel Servizio di Maggior Tutela (SMT) per Lei non sarà più disponibile.. Sillabazione: e | lèt | tri | ca.