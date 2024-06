Pesce che si conserva

: Thunnus South, 1845 è un genere della famiglia Scombridae che raggruppa otto specie di grandi pesci pelagici predatori, conosciuti comunemente come tonni. .

Italiano: Sostantivo: tonno ( approfondimento) m (pl.: tonni) . (zoologia) (ittiologia) grosso pesce osseo commestibile che vive nei mari non molto caldi, con coda a forma di forca. alimento inscatolato a base di tonno la ventresca di tonno è per molti l'alimento più pregiato dello stesso.. (araldica) figura araldica convenzionale che di norma rappresenta il pesce in fascia. Sillabazione: tón | no.