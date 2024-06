Il Party non Conservative

: Il Partito Laburista (in inglese Labour Party; in gallese Blaid Lafur) è un partito politico britannico di centro-sinistra. È un partito storicamente riconducibile alla socialdemocrazia e al socialismo democratico - in particolare durante i governi di Clement Attlee del 1945-1951, quando fu istituito il primo Sistema Sanitario pubblico dell'Europa ed espanso di molto il welfare - anche se dal 1994 al 2010, sotto la leadership di Tony Blair e Gordon Brown, è stato dominato da correnti facenti capo al liberalismo sociale e alla terza via.

Inglese: Sostantivo: labour (UK) (AU) . (diritto) (economia) lavoro. Bretone: Sostantivo: labour m sing (pl.: labourioù) . lavoro.. Pronuncia: IPA: /'l.bur/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Parole derivate: labourad labouridi.. labouradeg. labourat. labour-douar. labouriñ. labourek. labourer. labourerez. labourus. Bretone . Devri, labour su Le dictionnaire diachronique du breton.