Curiosità su Il peter di hollywood party: Significati, vedi hollywood party (disambigua). hollywood party (the party) è un film del 1968 diretto da blake edwards e interpretato da peter sellers. narra... Peter Sellers, pseudonimo di Richard Henry Sellers (Portsmouth, 8 settembre 1925 – Londra, 24 luglio 1980), è stato un attore, sceneggiatore, regista, comico e cantante britannico. È ricordato per le spiccate doti di attore comico, e per l'abilità nei travestimenti e nelle imitazioni, ma fu interprete di notevole spessore anche in ruoli drammatici. La sua vita, difficile e travagliata nonostante il grande successo, è narrata nel film Tu chiamami Peter (The Life and Death of Peter Sellers) (2004), nel quale Sellers è interpretato da Geoffrey Rush. La sua fama è legata soprattutto al ruolo dell'imbranata comparsa indiana Hrundi V. Bakshi in ...

