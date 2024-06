Negano Dio

: . L'ateismo (in greco antico: e, àtheos, composto da a- privativo, senza, e e, dio, letteralmente senza dio) è la posizione di chi non crede nell'esistenza di Dio, opposta al teismo e al panteismo in generale, al politeismo e al monoteismo in particolare.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: atei m pl . plurale di ateo. Sostantivo, forma flessa: atei m sing . plurale di ateo. Sillabazione: à | te | i. Etimologia / Derivazione: vedi ateo . Sinonimi: miscredenti, non credenti, agnostici, scettici, infedeli, irreligiosi. (spregiativo) empi. Contrari: credenti, devoti, religiosi, fedeli. Parole derivate: ateisti.