I minuti di un round

Italiano: Aggettivo: tre inv . (con valore generico) pochi Pensarci tre volte: pensarci più volte... indica qualcosa in una successione o in una pluralità. in composizione con altri numeri forma cifre superiori. tre ( approfondimento) 3 . (matematica) numero naturale che segue due e precede quattro, rappresentato da 3 nel sistema arabo e da III in quello romano. Indica la quantità numerica di tre unità, ed è la somma del primo numero pari col primo numero dispari un numero è divisibile per 3 se la somma delle sue cifre è un multiplo di 3.