La definizione e la soluzione di: Tre minuti di pugni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Round – località degli Stati Uniti d'America

– località degli Stati Uniti d'America Round – sinonimo di "ripresa" nel pugilato

Italiano

Sostantivo

Curiosità su: Che di solito indossano guanti protettivi e altri dispositivi di protezione (come fasce per le mani e paradenti), si affrontano prendendosi a pugni per...

round ( approfondimento) m inv

(sport) , (pugilato) ognuna delle parti in cui si divide un match di pugilato (senso figurato) confronto teso

Sillabazione

Pronuncia

IPA: /'rawnd/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese round cioè "tondo"

Sinonimi