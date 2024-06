complicato intricato

: Il tubulo renale rappresenta la parte più estesa del nefrone, l'unità funzionale del rene. L'estremità iniziale del tubulo, a fondo cieco, forma un calice a doppia parete che circonda il glomerulo e corrisponde alla capsula di Bowman. Esso ha la funzione di modificare, tramite processi di riassorbimento e secrezione, la composizione dell'ultrafiltrato prodotto dal glomerulo, fino ad ottenere l'urina. Il tubulo renale ha una lunghezza complessiva di circa 30-40 mm (maggiore nei nefroni iuxtamidollari, minore nei nefroni corticali).

Italiano: Aggettivo: contorto m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (gergale) (spregiativo) detto di spiegazione considerata non chiara e non logica. Voce verbale: contorto . participio passato maschile singolare di contorcere. Sillabazione: con | tòr | to. Pronuncia: IPA: /kon'trto/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Sinonimi: storto, torto, distorto, ritorto, ripiegato, incurvato, attorcigliato, deviato, curvato, piegato.