Diventare complicato e intricato nei cruciverba: la soluzione è Imbrogliarsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Diventare complicato e intricato

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Diventare complicato e intricato' è 'Imbrogliarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBROGLIARSI

Curiosità e Significato di "Imbrogliarsi"

Approfondisci la parola di 12 lettere Imbrogliarsi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Imbroglarsi significa trovarsi in una situazione confusa o difficile, in cui le cose si complicano e si intrecciano, rendendo complicato trovare una via d'uscita. Può riferirsi a situazioni di fraintendimenti, inganni o semplicemente a situazione di vita quotidiana che si fanno intricate.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Complicato intricatoUn intricato percorsoMobile con sportello che abbassato può diventare piano di appoggioPuò diventare rosso di seraIntricato percorso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Imbrogliarsi

Hai trovato la definizione "Diventare complicato e intricato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

M Milano

B Bologna

R Roma

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A T T M U A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MULTATA" MULTATA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.