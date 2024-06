Un arma come lo stiletto

: Un pugnale in senso moderno è un'arma bianca creata per il combattimento ravvicinato o per l'autodifesa; a causa del suo utilizzo in assemblaggi di armi storiche, ha associazioni con accoltellamenti e omicidi. Un pugnale è un coltello da combattimento con una punta molto affilata e solitamente due bordi taglienti, tipicamente progettato o utilizzato come arma da offesa o da taglio. I pugnali sono stati usati nel corso della storia umana per scontri ravvicinati, e molte culture hanno usato pugnali ornati in contesti rituali e cerimoniali.

Italiano: Sostantivo: pugnale ( approfondimento) m sing (pl.: pugnali) . arma da taglio bifronte con cima a punta. Sillabazione: pu | gnà | le. Pronuncia: IPA: /pu'ale/ . Etimologia / Derivazione: dal latino pugnus ovvero "arma che si tiene in pugno" . Sinonimi: coltello, lama, stiletto, stilo. . Parole derivate: pugnalare, pugnalata, pugnalatore.