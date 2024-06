Una sentenza arbitrale

: La sua esistenza affiorò «pubblicamente per la prima volta in prossimità della caduta del Muro, a partire da un'inchiesta del giudice Mastelloni su traffici d'armi tra OLP e BR» e, successivamente, su di esso focalizzò i suoi lavori la Commissione parlamentare d'inchiesta sul dossier Mitrokhin. Il cosiddetto «lodo Moro» fu un supposto patto segreto di non belligeranza tra lo Stato italiano e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), movimento a sua volta membro dell'OLP; escludeva invece quello di Abu Nidal, acerrimo nemico di Arafat. Tale accordo, che era solo verbale, deve il suo nome ad Aldo Moro, ministro degli affari esteri nel governo Rumor IV.

Italiano: Sostantivo: lodo ( approfondimento) m sing (pl.: lodi) . (diritto) decisione emessa collegialmente e per iscritto dagli arbitri in una controversia. Voce verbale: lodo . prima persona singolare indicativo presente di lodare lodo la tua onestà.. Sillabazione: lò | do. Pronuncia: IPA: /'ldo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino medievale laudum che deriva da laudare cioè "lodare, approvare" .