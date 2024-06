Si scioglie in pioggia

: Dalle nubi si originano le precipitazioni, una delle fasi del ciclo dell'acqua nell'idrosfera assieme alla condensazione del vapore acqueo. In meteorologia una nuvola (nel linguaggio scientifico chiamata più comunemente nube) è un'idrometeora costituita da minute particelle di vapore d'acqua condensato e/o cristalli di ghiaccio, sospesi nell'atmosfera grazie a correnti ascensionali o in stato di galleggiamento e solitamente non a contatto con il suolo.

Italiano: Sostantivo: nuvola ( approfondimento) f sing (pl.: nuvole) . (meteorologia) ammasso visibile di particelle sospese in aria, di spessore tale da offuscare l’atmosfera, che può dare origine a piogge, nevicate o grandinate. (araldica) figura araldica, generalmente di smalto azzurro o argento, da cui spesso escono mani benedicenti o bracci armati. Sillabazione: nù | vo | la. Pronuncia: IPA: /'nuvola/ .