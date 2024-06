scarsamente trovabili

: Rari (termine che in lingua mapudungun definisce un tipo di cespuglio o arbusto) è un villaggio del comune cileno di Colbún, nella provincia di Linares, regione del Maule, situato ai piedi delle prime propaggini delle Ande. Le creazioni artigianali multicolore in "crin" (peli di cavallo), fatti a mano per esperte artigiane, sono fra le attività più importanti nel settore. Rari dista circa 20 chilometri da Linares, la capitale provinciale, e si trova nella vicinanza alle rinomate Terme di Panimávida e di Quinamávida.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: rari m pl . plurale di raro. Sillabazione: rà | ri. Etimologia / Derivazione: vedi raro . Sinonimi: infrequenti, sporadici, discontinui, saltuari. non comuni, insoliti, inconsueti, particolari, singolari, originali, speciali, straordinari, eccezionali, curiosi. (per estensione) preziosi, pregiati, unici, introvabili. Contrari: frequenti, continui. comuni, soliti, quotidiani, normali, banali, ordinari.