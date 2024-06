scarsamente illuminate

: La scure (ant. secure [lat. La scure si distingue dall'accetta in quanto la scure viene generalmente usata a due mani, mentre l'accetta è più piccola e può essere usata con una mano sola. Nel linguaggio comune il termine ascia viene usato come sinonimo di scure, ma in realtà l'ascia ha la lama perpendicolare alla larghezza del manico. scura; letter. securis, corradicale di secare «tagliare»]) è un attrezzo utilizzato nella falegnameria e nella carpenteria, che presenta una lama parallela al manico.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: scure f pl . plurale femminile di scuro. Sostantivo: scure ( approfondimento) f sing (pl.: scuri) . attrezzo per spaccare legna formato da un lungo manico di legno sulla cui punta è innestata una lama tagliente. Sillabazione: scù | re. Pronuncia: IPA: /'skure/ . Etimologia / Derivazione: dal latino securis collegata a secare ossia "tagliare" . Citazione: Sinonimi: tetre, torve, buie, prive di luce, oscure, ombrose, appannate, opache, offuscate, torbide, caliginose, affumicate, spente, tenebrose.