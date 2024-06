Quello stradale è formato da catrame

: A lei vengono attribuiti dei figli Anfiloco e Tisifone avuti da Alcmeone ed un altro (Mopso) avuto da Apollo o da Racio, un re della Caria. . Manto (in greco antico: at, Mant) è una maga, personaggio letterario della mitologia greca.

Italiano: Sostantivo: manto m sing (pl.: manti) . ampio mantello, solitamente di materiale pregiato come pelliccia o velluto, indossato da personalità importanti in solenni cerimonie. (per estensione) qualsiasi cosa ricopra una superficie o uno spazio in maniera omogenea un candido manto di neve ricopre i tetti.. (senso figurato) quello che è sottratto alla vista. (senso figurato) qualsiasi cosa fornisca una difesa egli era sicuro di riparare sotto il manto della protezione paterna.