Precede sempre nomi falsi

: .

Italiano: Avverbio: alias ( approfondimento) . vale a dire. Sostantivo: alias . (araldica) termine che distingue due blasonature diverse che si riferiscono allo stesso stemma e vengono utilizzate in alternativa. Sillabazione: lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: dal latino alias . Sinonimi: cioè, ovvero, come dire,; conosciuto come, meglio noto come, altrimenti detto, detto, soprannominato.