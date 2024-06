Ha posto nel Guinness

: .

Italiano: Aggettivo: record inv . (forestierismo), (sport) di risultato sportivo superiore ad ogni altro mai ottenuto in precedenza risultato record, punteggio record.. (forestierismo), (per estensione) (statistica) di risultato o evento che supera ogni precedente nevicata record, vendita record.. Sostantivo: record m inv . (forestierismo), (sport) risultato sportivo superiore ad ogni altro mai ottenuto in precedenza (per una data disciplina) record di salto in alto, record di velocità, record di salto in lungo.