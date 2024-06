Dà nome ad una lunga autostrada

: Il Sole (dal latino: Sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano gli otto pianeti principali (tra cui la Terra), i pianeti nani, i loro satelliti, innumerevoli altri corpi minori e la polvere diffusa per lo spazio, che forma il mezzo interplanetario. La massa del Sole, che ammonta a circa 2×1030 kg, rappresenta da sola il 99,86% della massa complessiva del sistema solare.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: sole f pl . femminile plurale di sola. Sostantivo: sole ( approfondimento) m inv . (per estensione) (astronomia) ogni stella attorno alla quale ruotano dei pianeti il sole è una stella media. il sole è in equilibrio tra la gravità che tende a rimpicciolirlo e la radiazione che tende ad ingrandirlo.. (senso figurato) (per estensione) luogo dove batte il sole.