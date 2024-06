Nell Impianto Stereo

: In elettronica, un amplificatore operazionale (in inglese operational amplifier oppure op-amp) è un amplificatore differenziale avente (solitamente) una sola uscita di tipo single-ended. Grazie anche alla sua versatilità, è uno dei dispositivi più vastamente utilizzati sia in ambito commerciale sia scientifico, in particolar modo nei circuiti analogici. .

Italiano: Aggettivo: amplificatore m sing . che amplifica. Sostantivo: amplificatore ( approfondimento) m sing . chi amplifica. Sostantivo: amplificatore m sing (pl.: amplificatori) . (fisica) (elettronica) dispositivo elettronico per variare l'ampiezza di un segnale. (musica) dispositivo elettronico per trasformare i segnali elettrici di alcuni strumenti musicali a corda in segnali sonori.