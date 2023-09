Un pezzo dell impianto stereofonico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pezzo dell impianto stereofonico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : AMPLIFICATORE

Significato/Curiosita : Un pezzo dell impianto stereofonico

A magnete indotto (adc ne è un esempio) hanno un pezzo mobile in ferro o lega ferrosa, accoppiata alla puntina, mentre un magnete permanente è sopra le... Significati, vedi amplificatore (disambigua). questa pagina sull'argomento tecnologia sembra trattare argomenti unificabili alla pagina amplificatore (elettronica)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un pezzo dell impianto stereofonico : pezzo; impianto; stereofonico; pezzo di metallo all estremità della cintura che permette di allacciarla; La sostituzione del pezzo ; Un pezzo autorevole; Il pezzo più importante degli scacchi; Un pezzo grosso della finanza; Un pezzo di legno semibruciato; Grosso pezzo d artiglieria; impianto audiovisivo casalingo; impianto che rende potabile l acqua del mare; impianto di smaltimento rifiuti; È collegata all impianto di riscaldamento; impianto di condotte in cui scorre petrolio; Provare un cocente rimpianto : le mani; impianto costruito in riva al mare; L impianto stereofonico ;

Cerca altre Definizioni