Un metallo usato nei cavi elettrici

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un metallo usato nei cavi elettrici' è 'Rame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAME

Perché la soluzione è Rame? Il rame è un metallo di colore rosso-bruno molto apprezzato per le sue proprietà conduttive. Viene comunemente impiegato nella realizzazione di cavi elettrici grazie alla sua capacità di condurre facilmente l'elettricità e alla buona resistenza alla corrosione. La sua duttilità permette di modellarlo facilmente in fili sottili, rendendolo ideale per le reti di distribuzione energetica. La presenza di rame nei cavi garantisce efficienza e sicurezza negli impianti elettrici domestici e industriali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un metallo usato nei cavi elettrici". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un metallo usato nei cavi elettrici nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rame

In presenza della definizione "Un metallo usato nei cavi elettrici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un metallo usato nei cavi elettrici" conferma che la soluzione 'Rame' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rame

R Roma A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un metallo usato nei cavi elettrici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rame' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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