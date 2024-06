L istante fuggente

: Al brano partecipa in una piccola parte l'attrice Valeria Solarino. La canzone è stata pubblicata come primo singolo estratto dall'album Giannadream - Solo i sogni sono veri, ed è entrata in rotazione radiofonica e resa disponibile per il download digitale a partire dal 7 marzo 2009. Attimo è un brano musicale della cantante italiana Gianna Nannini; il testo è stato scritto da quest'ultima, mentre l'arrangiamento è stato curato insieme a Danger Plena.

Italiano: Sostantivo: attimo ( citazioni) m (pl.: attimi) . breve periodo di tempo. (familiare) espressione detta più o meno con pazienza nei confronti di chi insiste aspetta un attimo!.. Sillabazione: àt | ti | mo. Pronuncia: IPA: /'attimo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino atomo ossia "in un istante" . Sinonimi: momento, istante, minuto, secondo, baleno. Contrari: eternità. Alterati: (diminutivo) attimino.