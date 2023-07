In questo preciso istante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In questo preciso istante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosità : In questo preciso istante

L'ora rappresenta il momento attuale in cui ci troviamo, un istante preciso nel tempo. È un'unità di misura temporale che ci consente di tenere traccia della progressione del tempo e di organizzare le nostre attività quotidiane. L'ora può essere espressa sia in formato analogico, utilizzando un orologio con lancette, sia in formato digitale, visualizzato su dispositivi come orologi digitali, telefoni cellulari o computer. È un punto di riferimento che ci aiuta a sincronizzare le nostre azioni con quelle degli altri e a rispettare appuntamenti, scadenze o programmi predefiniti. L'ora ci ricorda anche che il tempo è in costante flusso e che ogni istante è unico e fugace. Mentre l'ora si sposta inesorabilmente, è importante saper sfruttare al meglio il presente e prendere consapevolezza del momento che stiamo vivendo.

