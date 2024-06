Figure di marmo

: Una statua (dal latino statua, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuere, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo (o a tutto tondo) che può raffigurare un oggetto, una figura umana o animale, o un'entità astratta e idealizzata. Può essere realizzata in pietra, in marmo, in legno, in bronzo. In caso di successive gettate in metallo, il modello della statua può essere realizzato in gesso (anche plastica) o in cera.

Tedesco: Sostantivo: Statue . statua.