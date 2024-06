Degustata e apprezzata

: . Ofelia (in inglese Ophelia) è uno dei principali personaggi femminili della tragedia Amleto (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark, in lingua originale), composta tra il 1600 e il 1602 dal drammaturgo britannico William Shakespeare.

Italiano: Voce verbale: assaporata . participio passato femminile singolare di assaporare. Sillabazione: as | sa | po | rà | ta. Etimologia / Derivazione: vedi assaporare . Sinonimi: assaggiata, gustata. (senso figurato) sperimentata.