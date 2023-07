Un erba apprezzata dalle api - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un erba apprezzata dalle api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MELISSA

Significato/Curiosità : Un erba apprezzata dalle api

La melissa, o Melissa officinalis, è un'erba aromaticamente deliziosa che affascina le api con il suo profumo invitante. Questa pianta perenne, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, possiede foglie verde brillante e piccoli fiori bianchi o gialli che attirano gli insetti impollinatori. Le api sono particolarmente attratte dalla melissa per il suo nettare dolce e abbondante, che utilizzano per produrre miele di alta qualità. Oltre a essere un'importante fonte di cibo per le api, la melissa ha anche proprietà medicinali, ed è stata tradizionalmente utilizzata per calmare l'ansia e favorire il sonno. La sua affinità con le api la rende una pianta preziosa per promuovere la salute delle api e preservare l'equilibrio dell'ecosistema.

